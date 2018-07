Vettel lamenta largada ruim, mas valoriza 2.º lugar Soberano nas duas primeiras corridas do ano, Sebastian Vettel não conseguiu repetir neste domingo as boas performances da Austrália e da Malásia. Pole position, o alemão teve uma fraca largada no GP da China e acabou sendo superado pelos rivais da McLaren logo na primeira curva. Só se recuperou na parte final e conseguiu garantir o segundo lugar no pódio.