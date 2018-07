Vettel lamenta má sorte da Red Bull

O alemão Sebastian Vettel não escondeu a frustração pelo abandono no GP da Coreia do Sul, no último domingo, quando o seu Red Bull quebrou. Assim, ele caiu da terceira para a quarta colocação no campeonato da Fórmula 1, com 206 pontos. Mesmo assim, ainda acredita que pode chegar ao título nas duas etapas que restam no calendário - no Brasil e em Abu Dabi.

"Não há motivo para mudar nada. Tenho certeza que se eu tivesse terminado a corrida, teria deixado a Coreia do Sul com 25 pontos. A corrida para o título ainda não acabou, então vamos esperar e ver o que Abu Dabi (última etapa do Mundial, no dia 14 de novembro) nos traz", declarou Vettel, que está 25 pontos atrás do líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

No GP da Coreia do Sul, Vettel era o líder da prova quando o motor da sua Red Bull deu problema, forçando o seu abandono. Segundo ele, faltou sorte, o que tem sobrado para Alonso, que venceu três das últimas quatro etapas e passou a liderar o campeonato.

"Às vezes, é preciso ter sorte e o Fernando foi muito sortudo. Para nós, a sorte vai e volta muitas vezes, mas não temos como mudar isso. Aceitamos isso como é. Não faz muito sentido ficar desapontado. Fazíamos um fim de semana brilhante até aquele momento e, do meu ponto de vista, não podia ter feito nada melhor", avaliou Vettel.