Vettel lamenta oitava posição no grid no Japão, mas evita culpar a Ferrari

Se ainda sonha com o título da temporada da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel teve um contratempo considerável neste sábado. No treino de classificação para o GP do Japão, que acontecerá no domingo, foi prejudicado por um erro da Ferrari e ficou somente com a oitava colocação no grid. Para piorar, viu o líder do Mundial, Lewis Hamilton, cravar a pole position.

"Não é a posição em que nós merecíamos estar. Eu acho que tínhamos velocidade para conseguir algo melhor e então ver o que aconteceria. Mas qualquer coisa pode acontecer amanhã, é um novo dia. Obviamente, não será fácil começando tão atrás, mas não é impossível", avaliou.

No Q3 deste sábado, diante da promessa de chuva, a Ferrari decidiu arriscar e mandou seus pilotos com pneus intermediários, mas a pista ainda não estava molhada o suficiente. Um erro que a equipe italiana ainda tentou corrigir, colocando pneus slick, mas aí a chuva já caía com mais força.

Diante deste cenário, Vettel cravou apenas o nono melhor tempo, com 1min32s192, e ainda foi beneficiado por uma punição a Esteban Ocon, que perdeu três posições no grid e sairá em 11.º. Enquanto isso, Hamilton viu a estratégia tramada pela Mercedes dar certo e passeou na pista para ficar com a pole.

"Quando as condições são essas, então, obviamente, ou você acerta ou você erra. Não vou culpar ninguém", afirmou Vettel. "Se a chuva tivesse começado cinco, seis, sete minutos antes, teríamos feito um milagre, porque seríamos os únicos espertos. Mas, do jeito que foi, obviamente fomos os únicos que parecemos estúpidos."