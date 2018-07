Vettel lamenta treino mais curto, mas elogia desempenho da Ferrari

Correndo atrás do prejuízo no Campeonato Mundial de Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel fez elogios ao desempenho da Ferrari nos dois treinos livres do GP da Malásia, nesta sexta-feira, mas lamentou a sessão mais curta, no período da tarde, em razão do acidente sofrido pelo francês Romain Grosjean.

"Hoje tivemos condições bem diferentes e não pudemos fazer tudo o que queríamos. À tarde, foi melhor porque o carro estava muito bom desde o início da sessão. Aí tentamos algo novo, mas infelizmente não pudemos testar tudo porque o treino acabou antes do planejado", disse o piloto da Ferrari.

Vettel se referia ao acidente sofrido por francês Romain Grosjean, que não chegou a se machucar. O piloto da equipe Haas passou por cima da grade de um bueiro, na zebra, e estourou um dos pneus. Na sequência, rodou na pista e acabou na caixa de brita. Por precaução, os comissários de prova decidiram encerrar de forma precoce o segundo treino livre no circuito de Sepang.

Mais veloz do dia, Vettel acredita que o fim precoce da segunda sessão impediu que os rivais mostrassem maior potencial ao longo do treino. Por isso, ele manteve a cautela diante do desempenho da Mercedes, que não passou do sexto lugar nas duas atividades desta sexta.

"Vamos ver o que podemos fazer amanhã. É apenas sexta-feira ainda, geralmente o dia em que você passa muito tempo testando várias coisas no carro. Temos um bom carro e só depende de nós fazê-lo render bem em todas as condições", declarou o alemão, referindo-se à chuva no início desta sexta, no circuito de Sepang.