Vettel lidera 2º treino livre na Inglaterra, mas Hamilton é o mais rápido do dia

O alemão Sebastian Vettel foi o mais veloz da segunda sessão de treinos livres para o GP da Inglaterra de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Na parte da tarde, o piloto da Ferrari superou seu principal rival na temporada, Lewis Hamilton, que, no entanto, terminou com o melhor tempo do dia com a volta registrada na primeira sessão.

+ Hamilton é o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Inglaterra

À tarde, Vettel dominou a maior parte da sessão para cravar o tempo de 1min27s552, pouco mais de um décimo à frente de Hamilton, que marcou 1min27s739 e terminou em segundo. Porém, não foi o suficiente para superar o tempo registrado pelo inglês pela manhã, de 1min27s487, que lhe garantiu a liderança do dia.

Registrar a melhor volta do dia é um bom sinal para Lewis Hamilton, que precisa dar uma resposta depois de perder a liderança do Mundial de Pilotos na última etapa, na Áustria. Em Spielberg, tanto o inglês quanto seu companheiro, Valtteri Bottas, sofreram com problemas no carro e precisaram abandonar. Melhor para Vettel, que chegou em terceiro e assumiu a liderança da temporada.

Este primeiro dia em Silverstone também apontou que a briga pela vitória deverá voltar a ficar entre os rivais que têm dominado a temporada, após o holandês Max Verstappen, da Red Bull, surpreender na Áustria e faturar sua única vitória na temporada até o momento.

Nesta sexta, porém, Verstappen não teve motivos para comemorar. Afinal, o holandês sofreu com problemas em seu carro na sessão da manhã e bateu logo no início da atividade à tarde.

A terceira colocação à tarde, então, ficou com Valtteri Bottas, da Mercedes, que marcou 1min27s909, seguido pelo seu compatriota, o finlandês Kimi Raikkonen, com 1min28s045. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o quinto, com 1min28s404, enquanto o espanhol Fernando Alonso conseguiu levar sua McLaren ao sexto lugar: 1min29s306.

Vettel chega para o fim de semana como líder da temporada, com 146 pontos, um à frente de Hamilton. Raikkonen, 101, Ricciardo, 96, Verstappen, 93, e Bottas, 92, completam os seis primeiros. O GP da Inglaterra é o décimo dos 21 previstos no calendário de 2018 da Fórmula 1.