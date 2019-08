Vettel lidera dobradinha da Ferrari no primeiro treino livre do GP da Bélgica

A Ferrari parece ter retornado das "férias de verão" na Europa em alto estilo e com vontade de voltar a ser protagonista na Fórmula 1. Nesta sexta-feira, no primeiro treino livre para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, a equipe italiana fez a dobradinha com o alemão Sebastian Vettel na ponta, seguido pelo monegasco Charles Leclerc.

A melhor marca do tetracampeão mundial, que completou 20 voltas na atividade da manhã, foi de 1min44s574. O companheiro do alemão ficou com a segunda posição, terminando 0s214 atrás (1min44s788). Os pilotos da equipe italiana foram quase um segundo mais rápidos do que os adversários mais próximos, sendo os únicos a cravarem um tempo na casa de 1min44s.

Quem teve uma boa sessão foram os pilotos da Red Bull, que terminaram logo atrás das duas Ferraris. O holandês Max Verstappen terminou o treino em terceiro, com o melhor tempo marcado de 1min45s803, marca com a qual liderou boa parte da sessão. Estreante na equipe austríaca, o tailandês Alexander Albon conseguiu acompanhar o ritmo de seu companheiro, terminando 0s037 atrás do holandês (1min45s584).

Líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton, que teve um problema no motor de sua Mercedes e precisou esperar mais de uma hora até que a equipe conseguisse resolver o problema, ficou apenas na sexta colocação com 1min45s973, um pouco atrás do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de time, em quinto com 1min45s882. O problema é que ambos ficaram mais de 1s300 atrás das Ferraris.

O primeiro treino livre na Bélgica teve seu momento "bizarro". Ele foi causado pelo carro do canandense Lance Stroll. A Racing Point perdeu a tampa da carenagem do motor quando ele acelerava em uma volta rápida, causando um safety car virtual para limpeza dos detritos que se espalharam pela pista.

O destaque negativo foi mais uma vez os dois carros da Williams. Os dois pilotos que participaram da sessão pelo time britânico - o canadense Nicholas Latifi e o polonês Robert Kubica - terminaram mais de quatro segundos atrás dos líderes e ainda protagonizaram rodadas na pista.

O segundo treino livre será disputado a partir das 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira, mesmo horário da sessão de classificação no sábado. A largada do GP da Bélgica está agendada para as 10h10 de domingo.