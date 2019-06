Vettel lidera e Ferrari mantém domínio no terceiro treino livre em Montreal

A dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, na última sexta-feira, foi o único momento de protagonismo da equipe alemã, até o momento, no fim de semana do Circuito Gilles Villeneuve.

A partir do segundo treino livre, quem passou a dar as cartas foi a Ferrari. Fato que se repetiu na terceira atividade da pista neste sábado, desta vez com o alemão Sebastian Vettel e o monegasco Charles Leclerc ficando com os respectivos primeiro e segundo lugares no último trabalho antes da sessão classificatória.

Com o tempo de 1min10s843, o alemão teve o melhor desempenho do fim de semana até aqui, mantendo seu companheiro de escuderia logo em seguida, com 1min10s982. Os pilotos da equipe italiana abriram ainda mais vantagem para a Mercedes em relação ao treino anterior, com Lewis Hamilton, terceiro colocado, ficando quatro centésimos para trás ao marcar 1min11s236, seguido por seu colega de escuderia, Valtteri Bottas, e seus com 1min11s531.

A dupla da Red Bull, formada pelo holandês Max Verstappen (1min11s842) e o francês Pierry Gasly (1min11s914), completou o sexteto inicial do terceiro treino livre no traçado canadense. O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, o inglês Lando Norris, da McLaren, o mexicano Sergio Perez, da Racing Point, e o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, completaram o top 10.

Para além do novo domínio ferrarista no sábado da sétima etapa da temporada 2019 do campeonato, o que marcou a primeira atividade da tarde deste sábado foi a falha mecânica no carro do piloto canadense Lance Stroll, da Racing Point, que acabou por provocar um incêndio na traseira do carro, fruto de um vazamento de fluído, rapidamente controlado com a volta do piloto para os boxes.

A sessão classificatória para o grid de largada do GP do Canadá será às 15 horas (de Brasília) neste sábado, enquanto a largada da corrida estava prevista para 15h10 deste domingo.