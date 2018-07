Vettel lidera e Massa é o 2.º no primeiro treino livre

Andando muito rápido, como nas últimas três temporadas, quando ficou com o título, Vettel, da Red Bull, conseguiu o tempo de 1min27s211 no circuito de Albert Park. Pouco atrás ficou Massa, que superou Alonso e cravou 1min27s289. O espanhol perdeu seu primeiro duelo interno na temporada e marcou 1min27s547.

Em sua primeira temporada pela Mercedes, o inglês Lewis Hamilton começou bem o ano e ficou na quarta posição. O piloto, ex-McLaren, ficou muito próximo de Alonso, com o tempo de 1min27s552, seguido por Mark Webber (1min27s668), da Red Bull, e Kimi Raikkonen (1m27s877), da Lotus.

A principal surpresa desse primeiro teste ficou por conta do rendimento ruim da McLaren, que teve como melhor resultado a nona posição de Jenson Button, que fez 1min28s440, ficando inclusive atrás da Force India de Adrian Sutil, oitavo com 1min28s426. O outro piloto da equipe, Sergio Pérez, foi ainda pior e terminou em 11.º, com a marca de 1min28s597.

A segunda sessão de treino livre acontece nesta madrugada, às 2h30 (horário de Brasília). Os pilotos, então, voltam para a pista à meia-noite (de Brasília) do sábado para o domingo para o último treino livre. Três horas depois, acontece o treino classificatório, e a prova está marcada para as 3 horas (de Brasília) de domingo.

Confira a classificação da primeira sessão de treino livre para o GP da Austrália:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min27s211

2.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min27s289

3.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min27s547

4.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min27s552

5.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min27s668

6.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1m27s877

7.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min28s013

8.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min28s426

9.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min28s440

10.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min28s520

11.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min28s597

12.º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), 1min28s786

13.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min28s910

14.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min29s443

15.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min29s928

16.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min30s203

17.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min30s729

18.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min30s969

19.º Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min31s263

20.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min32s176

21.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min32s274

22.º Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min32s388