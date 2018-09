Vettel lidera última sessão de treinos livres em Cingapura

Os pilotos da Ferrari lideraram com sobras o terceiro treino livre do fim de semana da Fórmula 1 em Cingapura. Com o tempo de 1m38s052, o alemão Sebastian Vettel ficou em primeiro lugar neste sábado, com uma marca 0s362 mais rápida do que a de seu colega de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen.

Vettel quase repetiu o acidente sofrido nesta sexta-feira, quando colidiu com um muro do circuito de Marina Bay e não voltou a disputar o restante da atividade. Neste sábado, o tetracampeão quase repetiu o erro, mas conseguiu passar pelo trecho sem danificar o carro.

Líder do Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton fez apenas o tempo de 1min38s558 em sua melhor volta. O britânico ficou em terceiro lugar no treino livre, 45 milésimos à frente de seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas.

Os dois carros da Red Bull vieram em seguida. Daniel Ricciardo foi 1s132 mais lento do que Vettel, enquanto o holandês Max Verstappen fez um tempo 1s211 pior do melhor registrado pelo alemão da Ferrari. Romain Grosjean, da Haas, foi o sétimo, Esteban Ocon e Sergio Perez, ambos da Force India, ficaram em oitavo e nono lugares, e Fernando Alonso, da McLaren, terminou em décimo.

Oficializado pela Ferrari para substituir Raikkonen a partir de 2019, Charles Leclerc deu 20 voltas no circuito de Marina Bay. O piloto monegasco foi quem mais tempo ficou na pista durante a atividade, mas terminou apenas em 16° lugar com sua limitada Sauber.

O treino de classificação vai acontecer ainda neste sábado, com início marcado para as 10 horas (de Brasília). A largada do GP de Cingapura, 15ª etapa do campeonato, está marcada para as 9 horas (de Brasília) deste domingo.