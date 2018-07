Vettel marca na Malásia sua segunda pole do ano; Massa larga em 7º

Assim como ocorreu há duas semanas na Austrália, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, foi o mais rápido no treino classificatório deste sábado, 9, e largará na frente no GP da Malásia.

Vettel dividirá a primeira fila com o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. O australiano Mark Webber, da Red Bull, largará em terceiro, e o inglês Jenson Button, da McLaren, sairá em quarto. Curiosamente, a ordem dos quatro primeiros postos da segunda prova do ano é a mesma do grip do GP da Austrália.

Felipe Massa, da Ferrari, conquistou a sétima colocação e acabou sendo o melhor brasileiro do treino. Massa ficou dois postos atrás do seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso.

Rubens Barrichello, o outro brasileiro do grip, levou seu Williams à 15ª posição. Insatisfeito com o desempenho de seu carro, Barrichello torce agora para que a chuva esperada para hoje aconteça no domingo. O GP da Malásia será disputado a partir das 5h deste domingo.

Confira os tempos do treino classificatório:

1.Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1:34.870.

2.Lewis Hamilton (ING/McLaren) 1:34.974.

3.Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:35.179.

4.Jenson Button (ING/McLaren) 1:35.200.

5.Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:35.802.

6.Nick Heidfeld (ALE/Renault) 1:36.124.

7.Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:36.251.

8.Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1:36.324.

9.Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:36.809.

10.Kamui Kobayashi (JPN/Sauber) 1:36.820.

11.Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:35.035.

12.Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso) 1:35.160.

13.Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) 1:35.347.

14.Paul di Resta (GBR/Force India) 1:36.370.

15.Rubens Barrichello (BRA/Williams) 1:36.496.

16.Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1:36.528.

17.Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:36.593.

18.Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1:38.276.

19.Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) 1:38.645.

20.Jarno Trulli (ITA/Lotus) 1:39.791.

21.Timo Glock (ALE/Virgin) 1:40.648.

22.Jerome d'Ambrosio (BEL/Virgin) 1:41.001.

23.Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania) 1:41.549.

24.Narain Karthikeyan (IND/Hispania) 1:42.574.