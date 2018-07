Vettel minimiza batida, mas prevê dificuldade em treino

"Eu tive um incidente na segunda sessão, mas não foi grande coisa. Perdi o controle do carro na entrada da curva 1. Acho que abri demais e acabei perdendo a traseira", explicou o piloto da Red Bull. "Tive sorte porque aconteceu somente no final da segunda sessão e não houve muito estrago no carro, somente na asa dianteira", declarou o alemão.

Mesmo assim, Vettel previu um treino classificatório apertado na manhã deste sábado. "Fazendo uma análise do carro, acho que estivemos bem perto [de chegar ao melhor acerto]. Mas acho que a disputa será bem difícil amanhã".

Mark Webber pregou atenção na curva que tirou seu companheiro de equipe e Fernando Alonso da segunda sessão. "Parece fácil ter problemas na curva 1, principalmente quando você vê pilotos do calibre de Alonso e Vettel terem problemas ali", afirmou o australiano, dono do quinto melhor tempo do dia.