Vettel minimiza contratempo e se diz pronto para sábado

"Tivemos um pequeno problema e não conseguimos dar tantas voltas quanto queríamos. Mas, apesar disso, tivemos duas boas voltas. Então, acho que estamos bem preparados para amanhã", comentou o alemão, que pode sacramentar o tricampeonato na corrida de domingo.

Para tanto, o piloto da Red Bull não podia ter começado melhor o fim de semana. Liderou as duas sessões livres, com boa vantagem sobre os demais rivais. Único que pode tirar seu título, o espanhol Fernando Alonso foi o terceiro mais rápido do dia, atrás de Mark Webber, também da Red Bull.

Ao fim do treino, Vettel admitiu a surpresa diante da sua rápida adaptação ao novo circuito da Fórmula 1. "Pegamos ritmo muito rapidamente", comentou o alemão. O bom ritmo permitiu ao alemão dominar a segunda sessão, mesmo com apenas 16 voltas no traçado, contra uma média de 30 dos demais pilotos.

O alemão não conseguiu obter alta quilometragem em Austin por causa de um problema no carro, logo no início da segunda sessão. A equipe não se pronunciou sobre a falha, mas especula-se que tenha ocorrido um vazamento.