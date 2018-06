Vettel minimiza domínio em teste e Hamilton diz que tempos são 'enganosos'

Dois dos principais pilotos da atualidade, o alemão Sebastian Vettel e o inglês Lewis Hamilton minimizaram os resultados dos testes da pré-temporada da Fórmula 1, realizados nos arredores de Barcelona, nesta quinta-feira. Para Hamilton, atual campeão, os tempos foram "enganosos".

"A pista está muito diferente em comparação ao que é geralmente porque eles recapearam o traçado. Então, os resultados são meio enganosos no momento. É difícil avaliar onde estamos até chegarmos em Melbourne", declarou Hamilton, após ter desempenho discreto nesta quinta, penúltimo dia da pré-temporada.

Hamilton e o seu companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, deram preferência para simulações de corrida ao longo do dia e não registraram tempos mais baixos. "Estivemos trabalhando no equilíbrio do carro nas questões que deram trabalho a nós no ano passado. Muita coisa foi removida", afirmou.

Apesar disso, o inglês diz se sentir confiante para o início do campeonato, marcado para o dia 25, na Austrália. "Eu pessoalmente me sinto forte, isso é positivo. Não sei onde estamos em comparação aos demais carros, mas nossa semana foi muito boa, muito produtiva, fizemos tudo o que precisávamos. E o carro mostrou confiabilidade fantástica."

Vettel, por sua vez, minimizou a liderança no teste desta quinta. Ele bateu o recorde não oficial do Circuito da Catalunha ao registrar a melhor marca de toda a pré-temporada até agora.

"Houve muitos tempos registrados hoje, mas o que importa é que o nosso carro foi bem ao longo de todo o dia. Completamos quase 200 voltas. E isso foi muito bom! No geral, as condições estavam melhores em comparação a ontem. É sempre difícil fazer comparações", ponderou o alemão.

Para o piloto da Ferrari, seria um erro tomar a tabela de tempos desta quinta como referência para o início do campeonato. "Seria uma conclusão errada olhar para a tabela de tempos. Há muito mais em jogo do que apenas uma volta. Acho que a pista hoje estava muito rápida. Além disso, estávamos com uma programação diferente dos demais", disse Vettel.