Vettel minimiza pole: 'Não somei pontos hoje'

"A corrida é só amanhã. Hoje foi apenas o treino. Não somei nenhum ponto hoje", afirmou o cauteloso piloto da Red Bull. "Mas é bom vê-lo atrás de mim do que na frente", ponderou o líder do campeonato, que tem apenas seis pontos de vantagem sobre o espanhol da Ferrari.

Apesar do amplo domínio na Índia até agora - foi o mais veloz também nos três treinos livres -, Vettel admitiu estar preocupado com a corrida. Ao contrário do ano passado, a Red Bull não está conseguindo repetir as boas performances dos treinos nas provas de domingo.

"Amanhã teremos uma longa corrida. Sabemos que ultimamente tudo pode acontecer nas provas. Por isso não acho que a pole seja tão importante assim", avaliou o alemão. "Acho que os carros da McLaren foram muito rápidos nos trechos de maior fôlego nos treinos, assim como as duas Ferrari".

Mesmo com estas restrições, o atual bicampeão não esconde a confiança em buscar mais uma vitória, a quarta seguida na temporada. "Tem sido um grande fim de semana até agora, sem qualquer problema no carro. Estou ansioso pela corrida".

Dono do segundo posto no grid, Mark Webber também acredita que o GP da Índia será mais equilibrado do que sugere o treino deste sábado. "Acho que será uma corrida bem apertada, mas acredito que temos o suficiente para vencer".

O australiano admitiu que ficou surpreso com a segunda posição no grid, depois de cometer um erro no fim de sua última volta. "Peguei um trecho mais sujo na última curva, mas consegui me manter na pista. Na verdade, não esperava ficar em segundo".