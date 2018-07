Vettel minimiza primeiros testes da temporada

"Definitivamente é muito cedo para dizer qualquer coisa. Quando você vai para a pista com os pneus certos e pouca gasolina, você consegue um bom tempo. Meu palpite é que em Barcelona nós vamos ver do que os outros carros são feitos. Você não pode ir para uma temporada baseado nos tempos de volta dos testes", declarou.

Com as mudanças da regra na categoria, o campeonato deste ano começa com mais dúvidas entre os pilotos, que terão que se acostumar com as alterações. Para Vettel, o mais importante neste momento é ter um carro rápido em mãos. "(O mais importante) definitivamente é um carro rápido. Você pode trabalhar na segurança, mas um carro confiável sem velocidade nunca será vencedor", avaliou.

Atual bicampeão mundial, o alemão admitiu insegurança para esta temporada. Para ele, as mudanças podem acabar com sua hegemonia na categoria. "Definitivamente não quero atravessar um mal momento, quero ficar onde estou agora. Então todos da equipe sabem qual o programa para a temporada", disse.