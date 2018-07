Vettel minimiza tricampeonato e rejeita ser favorito para 2013

MLEBOURNE - O alemão Sebastian Vettel inicia a temporada 2013 da Fórmula 1 como atual tricampeão mundial, mas tentou nesta quinta-feira rejeitar a condição de favorito ao título. Antes do início das atividades do GP da Austrália, o piloto da Red Bull avaliou que os resultados anos anteriores não influenciarão neste campeonato. "Eu não acho que isso faça diferença. Eu acho que a cada ano recomeçamos do zero. Acho que todo mundo tem a mesma chance", disse.

Vettel garantiu que esquece o seu retrospecto quando está competindo, mas fez um balanço das suas conquistas e reconheceu que o primeiro título, em 2010, lhe deixou menos pressionado. "Se existe um segredo, eu acho que é não pensar sobre o que aconteceu nos últimos três anos. Eu acho que o primeiro título foi muito, muito especial. Depois eu acho que você não tem mais tanta pressão. Você já provou a si mesmo mais do que para qualquer outro que você pode fazer isso. Depois disso, obviamente, nós tivemos dois anos fantásticos novamente. Muito diferentes uns dos outros", afirmou.

Para o piloto da Red Bull, os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 não mostraram qual equipe é favorita para conquistar o título mundial. Por isso, avaliou ser difícil apontar quem começará a temporada em vantagem. "Como dissemos, os testes deste ano não foram tão conclusivos como nos anos anteriores, assim chegamos aqui sem saber o que vai acontecer. Mas eu acho que será muito emocionante assim como todos os anos, estou animado para começar", comentou.