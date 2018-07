Vettel minimiza última frustração e prevê prova 'quente' Sebastian Vettel já esqueceu da frustrante corrida em Abu Dabi, realizada no último dia 13. Depois de ter problemas com um dos pneus de sua Red Bull logo após a largada, o piloto alemão minimizou qualquer preocupação com os compostos da Pirelli e prevê uma corrida "quente" no GP do Brasil, neste domingo, em São Paulo.