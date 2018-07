Vettel nega decepção e diz que Webber mereceu pole na Espanha

"Não podemos falar de decepção, ao final do dia demos um bom passo adiante. Barcelona é o lugar onde todo mundo traz um monte de peças novas e você está aqui para saber se todos elas funcionam. Penso que demos um passo, assim como os outros, mas parece que nós gostamos desta pista e os carros se sentiram confortáveis aqui", afirmou o alemão.

Vettel admitiu que Webber se saiu melhor do que ele no treino de classificação e mereceu conquistar a pole position. "No Q2 eu me senti muito feliz com os pneus macios, mas infelizmente na última classificação eu perdi um pouco e eu não estou completamente feliz com minha volta. Mark fez uma boa volta e hoje um trabalho melhor. Vamos ver, amanhã é uma corrida longa e nós guardamos um jogo de pneus", disse.

O líder do Mundial de Pilotos espera contar com o Kers - sistema de recuperação de energia cinética - na corrida de domingo. "Acho que vamos estar com o Kers para a corrida, os caras estão trabalhando duro e temos mostrado que o nosso carro se tornou mais rápido, então só posso elogiar muito os caras da fábrica e todos aqui. Estamos trabalhando duro pelo Kers. Eu não tive no Q2 e Q3 hoje, mas estou certo de que teremos amanhã para a corrida", comentou.

