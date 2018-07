Vettel nega pressão e vê incentivo por correr em casa Das nove etapas disputadas no Mundial de Fórmula 1 até o momento em 2011, o alemão Sebastian Vettel venceu seis. A soberania, no entanto, diminuiu nas últimas três corridas, quando ganhou apenas uma - Jenson Button (no Canadá) e Fernando Alonso (na Inglaterra) foram os outros vencedores, enquanto Lewis Hamilton ganhou uma vez no ano na China, na terceira prova da temporada. Este cenário recente poderia fazer com que o piloto chegasse para o GP da Alemanha, neste domingo, pressionado.