Vettel prevê 'alguns erros' dos pilotos no GP de Sochi, na Rússia

Único piloto a já ter percorrido o traçado do Circuito de Sochi, na Rússia, Sebastian Vettel acredita que os rivais terão certa dificuldade para se adaptar ao novo GP do calendário da Fórmula 1, que será estreado no próximo fim de semana. O alemão da Red Bull aposta em "alguns erros" nesta primeira prova russa.

Apesar da previsão de tempo seco, Vettel avalia que os pilotos terão problemas para manter a estabilidade do carro na pista, em função do asfalto novo. "Será um pouco escorregadio no começo do fim de semana. Espero alguns erros, não apenas porque a pista é nova para todo mundo, mas também porque a pista ainda está ''verde''", declarou.

Vettel teve sua primeira experiência no traçado russo de 5.853 metros no fim de agosto, quando pilotou um carro de passeio, de um patrocinador da Red Bull, no circuito. "É uma excelente combinação de curvas com diferentes características, algumas delas mais difíceis, que é o que todo piloto quer", comentou.

"Há muitas semelhanças com outras pistas, talvez com Cingapura. Mas, diferentemente de lá, o circuito é mais fluido. Então será mais rápido. Alguns setores do traçado me lembram a Coreia do Sul e Abu Dabi", comparou.

Ainda sem pisar na pista, o australiano Daniel Ricciardo acredita que será uma corrida "interessante". "Percorri algumas voltas no simulador e acho que será interessante. É sempre empolgante ir a um circuito pela primeira vez. Espero que seja um grande desafio para nós", declarou o companheiro de Vettel na Red Bull.