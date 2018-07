Vettel prevê disputa acirrada com Lotus e Ferrari Terceiro piloto mais rápido nos treinos livres de sexta-feira para o GP do Bahrein, no circuito de Sakhir, o alemão Sebastian Vettel viu pilotos da Ferrari - Felipe Massa - e da Lotus - Kimi Raikkonen - na liderança de cada uma das atividades do dia. Assim, o piloto da Red Bull apostou em um duelo acirrado com as duas equipes no restante do fim de semana. "Está muito perto. Se você olhar para os adversários, Ferrari e Lotus foram fortes hoje e acho que vão estar perto na classificação", disse.