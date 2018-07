Vettel promete manter concentração na atual temporada

Depois de conquistar quatro títulos consecutivos da Fórmula 1, Sebastian Vettel está longe das primeiras colocações na atual temporada. Com a sua Red Bull, ele ocupa apenas o sexto lugar no campeonato, com 82 pontos, bem distante do líder, o também alemão Nico Rosberg (Mercedes), que soma 190. Mesmo assim, promete manter a concentração, sem desistir da disputa.

"Obviamente, as coisas não estão muito boas, mas se desistirmos da temporada será como uma deserção. E matematicamente ainda temos chances", afirmou Vettel. "Mesmo nas últimas temporadas, quando fui campeão, nunca me concentrei no título. Sempre pensei etapa por etapa. E é o que vou continuar fazendo neste ano: quero dar um passo de cada vez, sempre na direção correta."

Com esse pensamento, Vettel entra na pista nesta sexta-feira para a disputa dos treinos livres do GP da Hungria, 11ª etapa da temporada, em Budapeste. "Estou concentrado no que podemos fazer, porque não é fácil ter progressos. Temos conseguidos passos pequenos, adoraria ver uma recompensa maior no domingo (quando acontece a corrida húngara)", disse o piloto da Red Bull.

"Vamos dar sempre o máximo. Vivemos para o esporte e estamos totalmente concentrados. Enquanto eu der o máximo e fizer o melhor trabalho possível, não ficarei insatisfeito", avisou Vettel, que evita lamentar a temporada abaixo das expectativas que vem enfrentando, quando está sendo superado até mesmo pelo companheiro de Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo, que tem 106 pontos.