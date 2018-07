Vettel rebate Alonso e destaca trabalho de equipe na F1

"O resultado dos últimos dois anos não aconteceram graças a mim ou a uma outra pessoa específica da equipe. Mas, sim, graças a todos. Este é o espírito que compartilhamos e é bonito fazer parte disso. Ganhamos e perdemos juntos", declarou o atual bicampeão da Fórmula 1.

A declaração rebate Alonso, principal adversário de Vettel na briga pelo título. No sábado, o piloto da Ferrari menosprezou a importância do alemão no sucesso da Red Bull ao afirmar que a disputa pelo título estava entre ele e Newey. O engenheiro é considerado por muitos como o principal responsável pelos títulos da equipe nos últimos anos.

Sem se abalar pelos comentários do rival, Vettel manteve a cautela em relação ao campeonato, mesmo depois de acumular sua 4ª vitória seguida. "Demos um grande passo, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Já vimos que as coisas podem mudar rapidamente no campeonato neste ano", destacou.

Terceiro colocado neste domingo, Mark Webber, companheiro de Vettel na Red Bull, deixou a pista do GP da Índia insatisfeito com os problemas apresentados por seu carro. O australiano afirmou que não pôde contar com o KERS (sistema de recuperação de energia) durante a maior parte da corrida.

"Ele ficava ligando e desligando até apagar completamente. Tinha que manter o foco, mas foi desanimador entrar nas retas sem o KERS. Não era uma batalha justa", reclamou o piloto, que também teve problemas com os freios.