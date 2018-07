Vettel recebe taça e agradece Red Bull por título

"Tive o troféu na minha casa todo o ano e não queria devolvê-lo, então isso significa muito para mim. É difícil colocar em palavras como me sinto ao ganhar novamente, a equipe ficou concentrada e cometeu poucos erros e eu gostaria de agradecê-los por todo esforço impressionante. Gostaria também de agradecer a Renault, que trabalhou tão duro durante todo o ano. A história da Fórmula 1 significa muito para mim e é especial saber que agora estamos de algum modo fazendo parte disso", disse Vettel.

O segundo título mundial do alemão foi conquistado com extrema facilidade, ao contrário de 2010, quando assumiu a liderança apenas na última prova. Dessa vez, Vettel ocupou a primeira colocação desde a prova de abertura e foi campeão com quatro provas de antecedência. Além disso, faturou 11 vitórias e conquistou 15 pole positions em 19 provas realizadas.

No evento, Sid Watkins também foi homenageado e recebeu a Medalha de Ouro da FIA por ter revolucionado os padrões de segurança e medicina no automobilismo. Assim, passou a fazer parte de uma seleta lista, que também conta com Stirling Moss, Mario Andretti, Jack Brabham, o príncipe Rainier III de Mônaco e Michael Schumacher.