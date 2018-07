Vettel recebe troféu de campeão da F1; FIA premia GP da Coreia

LONDRES - O Grande Prêmio da Coreia do Sul de Fórmula 1, que estreou este ano e só ficou pronto semanas antes do evento devido a atrasos na construção, conquistou um prêmio de melhor promotor do ano.

Sebastian Vettel, piloto alemão de 23 anos da equipe Red Bull, finalmente recebeu seu troféu de campeão na mesma cerimônia da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em Mônaco na noite de sexta-feira.

O prêmio de melhor promotor foi concedido a Chung Yung-cho, da Associação Coreana de Provas Automobilísticas.

"Agradeço sinceramente todas as pessoas que ajudaram a tornar o evento um sucesso", disse ele à plateia.

A corrida em Yeongam correu risco de ser cancelada semanas antes do dia 24 de outubro e por pouco não terminou no escuro após um adiamento causado pela forte chuva.

"Considerando o que foi e o que tiveram que fazer, e não é fácil realizar este evento, acho que fizeram um bom trabalho", disse Bernie Ecclestone, diretor comercial da F1, na ocasião.

"O prêmio reconhece a tecnologia de ponta do Circuito Internacional da Coreia", declarou a FIA em um comunicado.

Seu presidente, Jean Todt, entregou o troféu do campeonato de 2010 a Vettel, mais jovem campeão da categoria.

"Este é um evento maravilhoso para mim e para a equipe Red Bull", disse o piloto. "Estou empolgado por estar aqui para receber o Troféu do Campeonato de Pilotos, algo com que sonhava desde que comecei a correr."

"Conquistar o campeonato é inacreditável; marca uma temporada incrível para mim, com muitos altos e baixos. Mantivemos a fé na equipe, no nosso carro e curtimos cada corrida."