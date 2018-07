Vettel reconhece domínio da McLaren na Malásia

Enquanto isso, Vettel foi o sexto mais rápido e largará do quinto lugar por conta de punição imposta a Kimi Raikkonen. "As McLaren estavam fortes na Austrália e eles estão fortes aqui, então eles são o time a ser batido. Eu acho que na corrida poderemos estar um pouco melhores, mas mesmo assim eu acho que você pode ver que não temos o melhor carro, estamos conscientes disso e vamos trabalhar o máximo", disse o alemão.

Vettel admitiu que ainda não se sente confortável com o RB8 e lamentou o pouco tempo de preparação para o GP da Malásia, além de ter revelado dificuldades com os pneus médios. "Nós não nos sentimos tão bem com o pneu médio, então decidimos ir com o pneu mais duro para a volta final, o que foi um passo à frente. Eu não me sentia tão bem no carro e estava lutando para encontrar o equilíbrio, então eu não tirei tudo dele para uma volta voadora. Não tivemos muito tempo para reagir desde a Austrália, apenas uma semana", afirmou.

Menos pessimista, o australiano Mark Webber, que garantiu o quarto lugar no grid de largada, acredita que a Red Bull será forte no GP da Malásia. "Não foi muito mau, tivemos uma volta razoável. Em Melbourne fomos um pouco mais fortes na corrida do que na classificação e olhando para a diferença hoje para a pole, parece que são dois ou três décimos, o que é um passo na direção certa. Vamos nos unir, ver como faremos amanhã. Fizemos progressos com o carro desde Melbourne", disse.

O piloto australiano reconheceu que a Fórmula 1 está mais equilibrada no começo desta temporada. "Está apertado entre as quatro primeiras filas, há algumas performances muito boas acontecendo de um bom número de equipes, isto é bom para os fãs", comentou.