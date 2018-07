Vettel revela problema com pneus no segundo treino

O alemão afirmou, depois dos treinos, que foi prejudicado por um problema nos pneus. "Tive um furo no começo da segunda sessão que atrapalhou nossos planos. Como consequência, tivemos que ir para a opção inicial e os pneus não foram tão bem. Mas apesar de tudo não foi tão ruim", explicou.

O piloto da Red Bull também disse que tanto seu carro como o do companheiro Mark Webber, líder do Mundial, tiveram desempenho inferior aos concorrentes na parte inicial do circuito de Yeongam. "O primeiro setor não está em nossas mãos, mas podemos lutar para recuperar [o tempo] no segundo e terceiro setores."

Vettel é o terceiro colocado na tabela de classificação, empatado com Fernando Alonso com 206 pontos e com 14 a menos que o líder Mark Webber.