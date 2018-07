Vettel se diz satisfeito com 2.º lugar em Mônaco Apesar de ter ficado novamente atrás do companheiro Mark Webber, Sebastian Vettel se mostrou satisfeito com o segundo lugar no GP de Mônaco de Fórmula 1, neste domingo. Agora o piloto alemão divide a liderança geral do campeonato com Webber, ambos com 78 pontos.