Vettel se diz satisfeito com 3º lugar e vê Ferrari perto do líder

Mesmo sem subir no lugar mais alto do pódio, como fez na Malásia, Sebastian Vettel comemorou o resultado obtido no GP da China neste domingo. Para o alemão, seu terceiro lugar e o quarto posto obtido pelo companheiro Kimi Raikkonen mostram que a Ferrari está cada vez mais próxima da Mercedes, vencedora do dia com a dobradinha formada por Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

"Foram apenas três corridas e já demos muitos passos à frente. É impressionante. Conquistar o terceiro e o quarto lugar me faz feliz", afirmou o alemão, que segue na vice-liderança do Mundial de Pilotos, atrás apenas de Hamilton. "Basicamente estamos mais perto do que há quatro semanas."

Vettel, contudo, admitiu que queria ir mais longe neste domingo. "É claro que eu gostaria de ter colocado maior pressão na Mercedes hoje. Conseguimos nos aproximar depois da primeira e da segunda parada. Mas, após a terceira, eles se descolaram muito do pelotão", declarou.

Sem conseguir alcançar a Mercedes, o alemão se contentou em celebrar a posição de segunda força que a Ferrari consolidou na China. A equipe italiana colocou seus dois carros à frete dos monopostos da Williams, pilotados pelo brasileiro Felipe Massa e pelo finlandês Valtteri Bottas. "O que foi muito positivo foi que ficamos à frente de todas as outras equipes", destacou.