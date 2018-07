Vettel se mostra conformado com 4.º lugar na Alemanha

Acostumado a ser protagonista na Fórmula 1, principalmente quando corre em casa, Sebastian Vettel teve que assistir à vitória do compatriota Nico Rosberg no GP da Alemanha neste domingo, sem condições de brigar com a Mercedes por uma vaga ao menos no pódio. Em quarto lugar, reconheceu que sua Red Bull não tinha condições de buscar a vitória.

"Acho que isso era o máximo que poderíamos alcançar hoje", conformou-se o tetracampeão, que chegou a flertar com o pódio, mas precisou fazer uma terceira parada e não conseguiu mais acompanhar a Mercedes e a Williams do finlandês Valtteri Bottas.

Sem maiores ambições neste domingo, Vettel disse que se divertiu com a boa disputa com Fernando Alonso durante a corrida. "Foi muito divertido. Começamos onde havíamos terminado em Silverstone, eu acho!", brincou o alemão, lembrando da disputa acirrada na etapa passada, na Inglaterra.

Já o australiano Daniel Ricciardo, companheiro de Vettel na Red Bull, teve mais trabalho em Hockenheim. Ele precisou sair da pista logo na primeira curva para escapar do choque entre Felipe Massa e Kevin Magnussen, da McLaren. A partir daí, precisou fazer uma corrida de recuperação para se aproximar dos líderes.

"Foi uma das corridas que mais curti na minha carreira. Claro que não me refiro ao que aconteceu na primeira volta, obviamente. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Mas eu apenas ouvi do rádio que iríamos fazer uma grande corrida de recuperação. E acho que deixei todos orgulhosos", declarou Ricciardo, que finalizou a prova em 6.º lugar.