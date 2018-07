Vettel se mostra surpreso com desempenho da Ferrari e comemora novo contrato

Apesar de ter ficado atrás do inglês Lewis Hamilton no grid de largada, seu principal concorrente ao título, o alemão Sebastian Vettel gostou do desempenho da Ferrari no treino classificatório para o GP da Bélgica, neste sábado, no circuito de Spa-Francorchamps.

O atual líder do Mundial de Pilotos largará na segunda colocação e sabe que tem boas chances de garantir mais uma vitória. "Estou feliz com o resultado. Acho que conseguimos algo que muita gente não esperava da gente", comentou.

"O ritmo estava muito bom e estou realmente otimista para amanhã (domingo). Será uma longa corrida, em uma pista que todos tiveram que enfrentar problemas com os pneus durante a semana", complementou o alemão.

Até a sessão classificatória deste sábado, a expectativa das equipes era de realizar apenas um pit stop. Mas, durante o treino que definiu o grid de largada, a pista esteve mais quente do que nos treinos livres. Por isso, as equipes passaram a avaliar a possibilidade de fazer mais uma parada.

CONTRATO RENOVADO

Vettel também comemorou a extensão do contrato com a Ferrari por mais três temporadas, em acordo oficializado justamente neste sábado pela equipe italiana. "Estou muito feliz por isso. Amo essa equipe. Há dois anos, dissemos que queríamos voltar ao topo e acredito que a gente esteja no caminho certo", comentou.

Raikkonen enfrentou problemas na suspensão do carro durante o classificatório e largará na quarta colocação. "É difícil saber de que forma isso afetou minha volta, mas com certeza não me ajudou. O quarto lugar não é um desastre, mas está distante daquilo que eu queria", analisou.