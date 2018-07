Vettel fica surpreso com sua primeira pole na Ferrari: 'Foi incrível'

O alemão Sebastian Vettel se mostrou surpreso ao ser o mais rápido no treino classificatório para o GP de Cingapura de Fórmula 1 neste sábado. Ele conseguiu quebrar uma série de sete poles consecutivas de Lewis Hamilton, da Mercedes, e colocou a Ferrari de volta ao primeiro lugar no grid após três anos - a última vez que a escuderia fez o melhor tempo foi com o espanhol Fernando Alonso, na Alemanha, em julho de 2012.

"Foi incrível. Sei que é apenas o classificatório e que você não ganha pontos com a pole, mas fazia tempo que não sentia tanta adrenalina em um sábado. Estou super feliz com a maneira com que fiz minha volta. Tudo foi perfeito. O carro estava ótimo. Foi um dia perfeito e espero que seja o anúncio de um domingo maravilhoso", comentou.

Tetracampeão mundial, Vettel também comemorou sua primeira pole na Ferrari. O piloto que já havia cravado o melhor tempo em outras 45 oportunidades, foi contratado para esta temporada e até então viu apenas os pilotos da Mercedes conquistarem o melhor tempo no classificatório. "Foi uma surpresa. Achei que eles (os pilotos da Mercedes) estavam escondendo o jogo ontem e também nesta manhã. Eles devem estar tendo alguns problemas, é a única explicação", analisou.

O primeiro posto no grid do alemão também impediu dois recordes dos rivais. Lewis Hamilton não conseguiu igualar as oito poles consecutivas de Ayrton Senna e a Mercedes ficou a uma largada na ponta de chegar às 24 seguidas da Williams.

Companheiro de Vettel, Kimi Raikkonen largará na terceira posição no grid. O finlandês preferiu não fazer prognósticos e elogiou o desempenho da Ferrari. "Vamos ver amanhã. Obviamente, tivemos algumas dificuldades na sexta-feira. Acho que o Seb (Vettel) fez uma boa corrida. Foi um bom resultado para nossa equipe. Não estava muito satisfeito com o desempenho do carro, por isso estou um pouco surpreso com o resultado. Fomos bem e temos que tentar fazer um ótimo trabalho amanhã. Espero que a gente consiga colocar os dois carros no pódio", finalizou.