Vettel se supera e volta a liderar treino livre para o GP dos Estados Unidos

AUSTIN - Sebastian Vettel voltou a se impor no segundo treino livre do GP dos Estados Unidos, nesta sexta-feira. O alemão superou seu melhor tempo da sessão inicial e desbancou novamente os rivais. Ao lado do companheiro de equipe, Mark Webber, fez dobradinha no novo Circuito das Américas, em Austin, deixando o rival Fernando Alonso com o terceiro melhor tempo do dia.

Vettel, que pode sacramentar o tricampeonato no domingo, não deu chance aos adversários nesta segunda sessão livre. Logo ao entrar na pista, abriu três segundos sobre o então líder do treino Kimi Raikkonen. Depois, voltou para os boxes, sem indicar se havia algum problema no carro.

Na parte final do treino, ele retornou ao traçado e, novamente, baixou em três segundos o seu melhor tempo, de 1min40 para 1min38. Ao marcar 1min38s125, ele deixou Webber para trás e estabeleceu o tempo mais rápido do dia.

Alonso, único que pode tirar o título de Vettel, melhorou em dois segundos o seu tempo, em comparação à sessão inicial. Passou de 1min40s337 para 1min38s483, atrás apenas dos dois carros da Red Bull. Felipe Massa, também da Ferrari, chegou a liderar o treino, com 1min39s029, mas acabou caindo para o sexto lugar nos minutos finais.

Tanto Massa quanto Bruno Senna tiveram problemas com a falta de aderência do traçado, ainda pouco emborrachado. Os dois chegaram a sair da pista, em rápidas escapadas, mas não tiveram maiores problemas, assim como Romain Grosjean e Sergio Perez em outros momentos do treino.

Bruno Senna, que havia sido o antepenúltimo no primeiro treino, melhorou consideravelmente seu desempenho e terminou em 8º na segunda sessão. Baixou cinco segundos ao passar de 1min44s548 para 1min39s531.

O terceiro treino livre do GP dos Estados Unidos será realizado às 13 horas de sábado. A definição do grid de largada terá início às 16 horas (de Brasília). A corrida, no domingo, está marcada para às 17 horas.

Confira os tempos do segundo treino livre:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min37s718

2.º - Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min38s475

3.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min38s483

4.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min38s748

5.º - Jenson Button (ING/McLaren) - 1min38s786

6.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min39s029

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min39s448

8.º - Bruno Senna (BRA/Williams) - 1min39s531

9.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1min39s653

10.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1min40s115

11.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min40s166

12.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min40s230

13.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min40s286

14.º - Sergio Perez (MEX/Sauber) - 1min40s326

15.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min40s435

16.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min40s516

17.º - Nico Huelkenberg (ALE/Force India) - 1min40s700

18.º - Paul Di Resta (ESC/Force India) - 1min41s430

19.º - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) - 1min42s476

20.º - Timo Glock (ALE/Marussia) - 1min42s652

21.º - Vitaly Petrov (RUS/Caterham) - 1min42s846

22.º - Charles Pic (FRA/Marussia) - 1min43s538

23.º - Pedro de la Rosa (ESP/Hispania) - 1min44s453

24.º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania) - 1min45s114