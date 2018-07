Vettel sonha com a primeira vitória em Mônaco Atual campeão da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel venceu quatro das cinco etapas da temporada deste ano. Assim, lidera o campeonato com folga e já passou a ser o grande favorito ao título. Agora, ele quer aproveitar a grande fase que vive para conquistar a sua primeira vitória no tradicional GP de Mônaco, que será disputado neste domingo.