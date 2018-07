Vettel vê Ferrari abaixo do nível esperado e descarta luta pelo título

"Com as condições não sendo consistentes, não é tão fácil de comparar o seu carro com o carro dos outros pilotos. Em geral, no início, eu acho que nós não estávamos onde queríamos estar, mas talvez, no final, aprendemos algumas lições. Agora vamos ver como o tempo vai estar nos próximos dois dias", disse Vettel.

O alemão também lamentou as condições adversas em que foram disputados os treinos livres desta sexta. "Nós tentamos fazer algumas voltas, mas não foi muito fácil, porque às vezes havia muita água na pista. Nestas condições depende muito do piloto, se ele quer continuar ou não, sentindo os pneus e as condições", explicou.

Após vencer o GP do Japão, Vettel diminuiu a vantagem do inglês Lewis Hamilton, o líder do Mundial de Pilotos, para 49 pontos. Ainda assim, o alemão não se vê como um candidato ao título.

"É claro que é melhor estar mais perto do que mais longe, mas ainda há uma enorme diferença. Sim, ainda há cinco corridas pela frente e, como eu disse antes, todos os domingos significam uma nova oportunidade, mas acho que é errado falar sobre o campeonato neste momento", comentou.