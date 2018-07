Vettel vê Ferrari 'acima do esperado' e prevê melhores resultados em 2016

"Nós temos um grande carro. Acho que conseguimos um desempenho acima do esperado", declarou o piloto às vésperas do GP do México, que acontecerá neste fim de semana. "Nós estamos chegando mais próximos (da Mercedes) e espero que no ano que vem possamos dar a eles uma tarefa muito, muito difícil."

Depois de temporadas para serem esquecidas em 2013 e 2014, a Ferrari finalmente parece próxima de voltar a brigar pelo título na Fórmula 1. Principal piloto da equipe, Vettel venceu três provas em 2015 e subiu 12 vezes no pódio, incluindo nas últimas cinco corridas, quando pulou para a segunda colocação do Mundial.

Com 251 pontos, Vettel já não pode mais alcançar o campeão Hamilton, que tem 327, nas últimas três provas, mas luta para assegurar o vice-campeonato, já que está apenas quatro pontos à frente de Nico Rosberg. Ficar entre os dois carros da Mercedes já seria um resultado bastante expressivo para a Ferrari neste momento de ressurgimento.