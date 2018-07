Vettel vê pista 'um pouco incomum e chata' na Coreia

Vencedor da prova sul-coreana no ano passado, o piloto da Red Bull enfatizou que considera o traçado da pista de Yeongam como "um pouco incomum", assim como descreveu: "As longas retas vêm todas no início e as curvas no fim. Eu adoro a parte curvilínea porque é muito mais divertida, enquanto as linhas retas e as curvas fechadas podem ser um pouco chatas".

Vettel também enfatizou que este primeiro trecho do circuito, considerado menos atrativo para ele, pode ser visto como um ponto de "fraqueza" para a Red Bull porque neste ponto da pista "muitas vezes o carro não tem como atingir sua velocidade máxima".

Já o australiano Mark Webber, parceiro do alemão na Red Bull, fez mais elogios ao circuito sul-coreano, embora não tenha maiores objetivos na F1 e esteja prestes a deixar a categoria, o que ocorrerá ao final desta temporada. "Eu gosto do traçado do circuito na Coreia. A pista tem alguns trechos desafiadores e algumas boas curvas. O último setor, em particular, é divertido porque tem um fluxo legal e os muros estão muito próximos, então você tem de ser muito preciso", analisou.