Vettel vence na Coreia do Sul e assume liderança na F1 Sebastian Vettel voltou a brilhar na Fórmula 1 neste domingo. O alemão chegou na frente no GP da Coreia do Sul, deixando para trás seu companheiro de Red Bull, o australiano Mark Webber, e o espanhol Fernando Alonso para faturar sua terceira vitória seguida na temporada e assumir a liderança isolada do campeonato. Felipe Massa chegou em quarto e Bruno Senna foi o 15º.