Vettel volta a liderar e é mais rápido do dia na Hungria

BUDAPESTE - A Fórmula 1 chega à metade da temporada 2013 neste fim de semana com a Red Bull continuando soberana. Nesta sexta-feira, a equipe austríaca liderou com relativa folga os treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria, o primeiro depois de três semanas de descanso durante o verão europeu. Líder do Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel foi o mais rápido do dia.

O alemão, que caminha a passos para o tetracampeonato consecutivo, ignorou o calor de 30ºC em Hungaroring para cravar, na sessão da tarde, a volta mais rápida do dia, em 1min21s264. Seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, foi apenas 44 milésimos e terminou a sexta-feira com o segundo tempo. Todos os pilotos foram melhor na segunda sessão do que na primeira.

Tentando tirar a diferença de 34 pontos que Vettel abriu após as nove primeiras de 19 etapas da temporada, Fernando Alonso, da Ferrari, fez o quarto tempo do dia. Na sessão da tarde, cravou 1min21s426.

Felipe Massa, que havia tido dificuldades em ser rápido pela manhã, quando terminou apenas com o 15º tempo, melhorou bastante à tarde. O brasileiro foi apenas 128 milésimos mais lento que seu companheiro de equipe e terminou com o quinto tempo do dia: 1min21s544.

Entre os carros da Red Bull e da Ferrari, uma Lotus. Mas ela não era de Kimi Raikkonen, mas sim de Romain Grosjean, com o tempo de 1min21s417. O finlandês, que havia fechado a sessão da manhã com o terceiro tempo, não conseguiu manter o desempenho à tarde e foi só o oitavo. À frente dele, as Mercedes de Hamilton e Rosberg.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO DE TREINOS LIVRES DESTA SEXTA:

1º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min21s264

2º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min21s308

3º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min21s417

4º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min21s426

5º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min21s544

6º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes),1min21s802

7º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min21s991

8º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min22s011

9º - Jenson Button (GBR/McLaren), 1min22s180

10º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min22s304

11º - Paul di Resta (GBR/Force India), 1min22s526

12º - Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min22s529

13º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min22s781

14º - Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min22s837

15º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min22s841

16º - Valteri Bottas (FIN/Williams),1min23s646

17º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min23s369

18º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min23s411

19º - Charles Pic (FRA/Caterham), 1min24s325

20º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min25s065

21º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min25s143

22º - Rodolfo González (VEN/Marussia), 1min26s647