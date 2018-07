Vettel volta a ser o mais rápido nos testes da Fórmula 1 em Barcelona

BARCELONA - O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, foi novamente o mais rápido no segundo dias de testes da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, em Barcelona, neste sábado. O atual campeão da categoria cravou 1min23s315, tempo mais de um segundo melhor do que ele havia feito na sexta-feira, também o melhor do dia.

"De modo geral o dia foi bom hoje (sábado) e nós conseguimos quase tudo o que queríamos. Tivemos alguns pequenos problemas, como um problema com um escudo térmico. Mas é por isso que fazemos estes testes, para resolver os eventuais problemas pequenos, e de forma geral as simulações deram certo", explicou Ian Morgan, engenheiro de corrida da Red Bull, que está simulando um final de semana de GP em Barcelona.

Segundo mais rápido na sexta, Alonso foi apenas o terceiro neste sábado. Entretanto, o espanhol também melhorou seu tempo, sendo um segundo e meio mais veloz no segundo dia de testes.

O segundo melhor tempo deste sábado ficou com outro espanhol, Jaime Alguersuari, que inverteu posições com Alonso. Rubens Barrichello, apenas o sétimo na sexta-feira, agora foi o quarto, com 1min24s008.

Quem mais melhorou, porém, foi Nick Heidfeld. O alemão teve problemas com o KERS da Lotus Renault na sexta e foi quase 20 segundos pior que Vettel. Neste sábado, acertou o carro e foi o quinto.

Vitantonio Liuzzi estreou na Hispania com o 12º melhor tempo. A equipe espanhola ainda procurar pelo seu segundo piloto para a temporada e o italiano está sendo testado. O português naturalizado angolano Ricardo Teixeira correu com a Lotus e foi o mais lento, mais de quatro segundos atrás do penúltimo, Timo Glock, e a oito de Vettel.

Os tempos extraoficiais:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min23s315, (104 voltas)

2.º - Jaime Alguersuari, (ESP/Toro Rosso), 1min23s519, (97)

3.º - Fernando Alonso, (ESP/Ferrari), 1min23s978, (90)

4.º - Rubens Barrichello, (BRA/Williams), 1min24s008, (118)

5.º - Nick Heidfeld, (ALE/Lotus Renault), 1min24s242, (41)

6.º - Kamui Kobayashi, (JAP/Sauber), 1min24s243, (125)

7.º - Nico Rosberg, (ALE/Mercedes), 1min24s730, (131)

8.º - Jenson Button, (ING/McLaren), 1min24s923, (54)

9.º - Paul di Resta, (ESC/Force India), 1min25s194, (80)

10.º - Heikki Kovalainen, (FIN/Lotus), 1min26s421, (58)

11.º - Vitaly Petrov, (RUS/Lotus Renault), 1min26s884, (61)

12.º - Vitantonio Liuzzi, (ITA/Hispania), 1min27s044, (70)

13.º - Timo Glock, (ALE/Virgin), 1min27s242, (66)

14.º - Ricardo Teixeira, (ANG/Lotus), 1min31s584, (26)