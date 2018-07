Vettel volta a ser o mais rápido nos testes de Jerez; Nasr é segundo

Sebastian Vettel não tem do que reclamar dos seus primeiros treinos com a Ferrari. Nesta segunda-feira, assim como havia acontecido na véspera, ele foi o mais rápido no segundo dia de testes coletivos da Fórmula 1 em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ele fechou o dia com um tempo quase um segundo melhor que do brasileiro Felipe Nasr, segundo mais rápido, que estreia como titular na Sauber.

Tetracampeão, Vettel saiu da Red Bull no fim do ano passado e só agora faz os primeiros testes coletivos com a Ferrari. Nesta segunda-feira, cravou 1min20s984 na mais rápida das suas 88 voltas. Nasr fez um giro a mais e teve 1min21s867 como melhor tempo. No domingo, entretanto, apenas 152 milésimos separaram a Ferrari da Sauber, pilotada pelo sueco Marcus Ericsson.

Lewis Hamilton correu pela Mercedes, substituindo Nico Rosberg (o titular no domingo) e fez o quarto melhor tempo, com 1min22s490. Ficou atrás também de Valtteri Bottas, terceiro colocado com a Willians. Na terça e na quarta-feira, o finlandês vai dar lugar ao brasileiro Felipe Massa, seu companheiro de equipe.

O dia em Jerez marcou a estreia do adolescente Max Verstappen, de apenas 17 anos, que nesta temporada será o titular da Toro Rosso. O holandês foi o quinto mais rápido do dia, mas ficou a quase dois segundos de Hamilton e a mais de três de Vettel.

A McLaren voltou a ter problemas e o carro passo a maior parte do tempo dentro dos boxes. Button deu apenas seis voltas, nenhuma rápida, repetindo o que aconteceu com Alonso no domingo.

Outras três equipes da Fórmula 1 não participaram do treino deste domingo. Force India, Marussia e Caterham já haviam anunciado anteriormente que não estariam nesta primeira sessão de testes coletivos. A Lotus, que não teve tempo de aprontar o seu carro a tempo de viajar da Inglaterra para a Espanha no domingo, conseguiu treinar nesta segunda.

CONFIRA OS TEMPOS DOS TREINOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min20s984 (88 voltas)

2.º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min21s867 (89 voltas)

3.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min22s319 (61)

4.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min22s490 (91)

5.º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1min24s167 (73)

6.º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), 1min25s802s, (41)

7.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min54s655 (6)

8.º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), sem tempo, (18)