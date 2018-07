Vice-líder do Mundial, Vettel perderá 10 posições no grid dos EUA Lewis Hamilton se aproximou do tricampeonato da Fórmula 1 nesta quinta-feira com a revelação do próprio Sebastian Vettel de que sofrerá punição no grid do GP dos Estados Unidos, em razão de trocas na unidade de potência de sua Ferrari. O alemão deve perder ao menos dez posições, assim como seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, pelo mesmo motivo.