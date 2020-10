Vietnã cancela corrida de Fórmula 1 de 2020 devido à pandemia de covid-19

HANOI - O organizador do primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 do Vietnã afirmou nesta sexta-feira, 16, que a corrida foi cancelada. O evento estava inicialmente programado para abril desde ano e havia sido adiado devido à pandemia de covid-19.

"Esta foi uma decisão extremamente difícil, mas necessária, em vista da contínua incerteza causada pela pandemia de coronavírus", disse o Vietnam Grand Prix Corp em um comunicado por e-mail. O organizador disse que reembolsará todos os ingressos vendidos.

O país do sudeste asiático já registrou mais de 1.110 infecções por covid-19, com 35 mortes, mostraram dados do Ministério da Saúde.

Em julho, as autoridades da cidade de Hanói disseram que a corrida poderia ser realizada em novembro.

No final de julho, a Fórmula 1 descartou todas as quatro corridas da temporada nas Américas devido à pandemia e acrescentou três na Europa.