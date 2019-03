Viñales crava 1ª pole da carreira na etapa de abertura da MotoGP; Márquez é o 3º

O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, conquistou neste sábado a primeira pole position de sua carreira e largará na frente na prova que abrirá a temporada de 2019 da MotoGP, no circuito de Losail, em Doha, palco da etapa do Catar.

O piloto se garantiu no primeiro posto do grid de largada da corrida, marcada para começar às 14 horas (de Brasília) deste domingo, ao cravar o tempo de 1min53s546 em sua melhor volta no treino classificatório.

Viñales obteve uma marca 0s198 mais rápida do que a conquistada pelo italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que assegurou a segunda colocação. Apenas 0s001 atrás do competidor da Itália, o espanhol Marc Márquez, da Honda, ficou com a terceira posição.

Pentacampeão da MotoGP e vencedor dos três últimos campeonatos da categoria, Márquez assim vai começar a defender a sua hegemonia neste domingo largando da última posição da primeira fila do grid. A segunda será aberta pelo australiano Jack Miller, da Ducati-Pramac, que ficou a 0s263 de Viñales.

O francês Fabio Quartararo, com uma moto da Yamaha, e o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, fecham a segunda fila no grid. Os italianos Danilo Petrucci (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha), o japonês Takaaki Nakami (LCR Honda) e o espanhol Alex Rins (Suzuki) completam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados.

O lendário piloto italiano Valentino Rossi, sete vezes campeão da principal categoria da motovelocidade, ficou apenas em 14º lugar no treino de classificação deste sábado com a sua Yamaha. Ele ficou logo à frente do espanhol Jorge Lorenzo, bicampeão do mundo, que sofreu duas quedas com a sua Honda nestes trabalhos finais de pista em Doha antes da prova deste domingo.

O circuito de Losail será palco da primeira das 19 corridas do campeonato de 2019 da MotoGP, marcado para terminar no dia 17 de novembro, em Valência, na Espanha.