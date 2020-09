Viñales é beneficiado por tempo anulado de Bagnaia e crava pole na Emilia Romagna

O espanhol Maverick Viñales anotou sua segunda pole position consecutiva nesta temporada da MotoGP e vai largar em primeiro na etapa da Emília-Romagna, apesar de não ter feito a volta mais rápida do treino classificatório neste sábado. O melhor tempo foi do italiano Francesco Bagnaia, mas ele teve sua volta de 1min30s973 anulada pela direção da prova.

No final do Q3, Bagnaia melhorou suas parciais e avançou para a ponta ao fazer a única volta abaixo de 1min31s em Misano, que recebe a segunda prova consecutiva na temporada. No entanto, o italiano da Pramac excedeu o limite da pista na curva 16 e seu teve tempo deletado. Sua marca considerada foi a de 1min31s313 e ele vai largar na quinta colocação do grid.

Com isso, Viñales herdou a ponta e conquistou sua terceira pole na temporada e a 12ª na categoria ao registrar a marca de 1min31s077 no treino de classificação. Dessa maneira, a Yamaha, que vinha sendo dominada nas atividades anteriores, voltou a mostrar força e promete brigar pelo triunfo na Emilia Romagna.

O segundo lugar ficou com o australiano Jack Miller, da Pramac, com o tempo de 1min31s153, seguido pelo francês Fabio Quartararo. O piloto da Yamaha SRT, vice-líder do campeonato marcou 1min31s222 e fecha a primeira fila. O quarto lugar ficou com o espanhol Pol Espargaró, da Red Bull KTM.

Depois de Bagnaia, apareceu o sul-africano Brad Binder, da KTM, em sexto. Atrás dele vieram outros quatro italianos em sequência para fechar o top 10: o veterano Valentino Rossi, da Yamaha, em sétimo, Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, em oitavo, e Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, parceiros de Ducati, na nona e décima posições, respectivamente.

Dovizioso terá que recuperar terreno na prova no circuito italiano para permanecer na liderança geral do campeonato. Ele soma 76 pontos, tem seis de vantagem para o vice-líder Quartararo e 12 a mais que Jack Miller, o terceiro colocado.

A largada para a etapa da Emilia Romagna, na Itália, a sétima da temporada de 2020 da MotoGP, acontece neste domingo, às 9 horas (de Brasília).