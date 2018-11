Viñales fatura pole da etapa de Valência e Márquez larga em 5º após queda

Encerrando um jejum de mais de um ano, o espanhol Maverick Viñales conquistou a pole position da etapa de Valência da MotoGP. Neste sábado, na última prova do campeonato, o piloto da Yamaha foi o mais veloz no treino classificatório no circuito Ricardo Tormo, diante de sua torcida. Ele não largava na frente desde a corrida de Aragão da temporada passada, em setembro de 2017.

Viñales cravou sua primeira e única pole do ano ao anotar o tempo de 1min31s312. O também espanhol Alex Rins, da Suzuki, sairá da segunda posição, após marcar 1min31s380. E a primeira fila será completada pelo italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, com 1min31s392. O trio será seguido de perto pelo também italiano Danilo Petrucci, da equipe Alma Pramac, com o tempo de 1min31s414.

Somente atrás deste quarteto largará o espanhol Marc Márquez. O pentacampeão, dono do título com antecipação, vai sair do quinto lugar, após registrar o tempo de 1min31s442 com sua Honda. O favorito não vai largar tão bem no grid porque sofreu uma queda no início do treino classificatório. Ele chegou a acusar dor no ombro esquerdo, mas não deve ter problemas para participar da corrida deste domingo.

O Top 10 do grid terá ainda o espanhol Pol Espargaró (Red Bull Ktm Factory), o italiano Andrea Iannone (Suzuki), os espanhóis Aleix Espargaró (Aprilia Racing) e Dani Pedrosa (Honda), vencedor da etapa do ano passado, e o australiano Jack Miller (Alma Pramac). O supercampeão Valentino Rossi, da Yamaha, foi a decepção do dia ao ir mal no início da classificação. Conseguiu apenas um modesto 16º lugar no grid.

O treino classificatório foi marcado pelo tempo seco neste sábado, depois da forte chuva que atrapalhou as duas primeiras sessões livres, na sexta. O primeiro treino chegou a ser paralisado em razão do mau tempo. A última corrida da temporada 2018 da MotoGP está marcada para as 11 horas deste domingo (horário de Brasília).