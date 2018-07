Viñales fatura pole e Rossi larga em 2º em etapa italiana da MotoGP

Depois de um desempenho discreto nos treinos livres de sexta-feira, o piloto espanhol Maverick Viñales mostrou neste sábado por que é o líder da temporada da MotoGP. Ele cravou o melhor tempo da sessão e obteve a terceira pole position do ano, na etapa italiana da categoria, no circuito de Mugello. Piloto da casa, Valentino Rossi vai largar do segundo lugar.

Viñales, da equipe Yamaha, assegurou a pole ao anotar o tempo de 1min46s575. Ele baixou em mais de um segundo a marca registrada na sexta, quando foi apenas o quinto mais veloz do dia, com 1min47s699. Assim, o líder do campeonato, com três vitórias em cinco etapas disputadas, se credencia novamente como favorito da prova deste domingo.

Sua maior ameaça é Valentino Rossi. Empurrado pela fanática torcida italiana, o piloto da casa mostrou ainda maior evolução do que Viñales, em comparação com a sexta-feira. Após ser somente o 14º colocado do dia, o italiano obteve o segundo lugar no grid com o tempo de 1min46s814.

Rossi, também da Yamaha, baixou em mais de um segundo o tempo de sexta mesmo ainda sofrendo com os efeitos do acidente ocorrido quando treinava de motocross na semana passada. Ele chegou a ser dúvida para a prova em Mugello, mas acabou sendo liberado, apesar das dores.

No grid, Rossi será seguido de perto por outros dois pilotos italianos, ambos da Ducati. Andrea Dovizioso vai largar do terceiro posto, após anotar 1min46s835. E Michele Pirro, do quarto, com a marca de 1min46s878.

Na sequência dos italianos surgem os espanhóis da Honda no grid. Dani Pedrosa vai largar em quinto (1min46s999), enquanto o atual campeão Marc Márquez, ainda sem brilhar na temporada, sairá do sexto posto (1min47s050).

O Top 10 do grid é completado pelos espanhóis Jorge Lorenzo (Ducati) e Álvaro Bautista (Aspar Ducati), que largarão em sétimo e oitavo, respectivamente. O italiano Danilo Petrucci (OCTO Pramac) e o espanhol Tito Rabat (Marc VDS) aparecem logo na sequência no grid.

Sexta etapa da temporada 2017, a corrida em Mugello terá largada às 9 horas deste domingo (horário de Brasília).