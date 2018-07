Viñales fatura quinta pole do ano na MotoGP e sairá na frente na etapa de Aragão

O espanhol Maverick Viñales fez bonito neste sábado e cravou a pole position para a etapa de Aragão da MotoGP. No circuito de Alcañiz, o piloto da Yamaha voou baixo, deixou seus adversários para trás e garantiu o direito de largar na primeira posição no domingo, a quinta vez em que sairá na frente nesta temporada.

Com isso, Viñales promete colocar fogo na briga pelo título de 2017. A cinco etapas para o fim do campeonato, o piloto tem 183 pontos, na terceira colocação, a 16 dos líderes Marc Márquez e Andrea Dovizioso, que não viveram grande dia neste sábado.

Para confirmar a primeira colocação no grid, Viñales arrancou no Q2 e cravou 1min47s635 como melhor volta. O piloto ficou exatamente um décimo à frente de outro espanhol, o veterano Jorge Lorenzo, que marcou 1min47s735 e sairá na segunda colocação do grid.

A terceira posição ficou com o multicampeão Valentino Rossi, que, voltando às pistas apenas 23 dias depois de fraturar a perna, teve 1min47s815 como melhor tempo neste sábado. Apenas 15 milésimos mais lento, o britânico Cal Crutchlow garantiu a quarta posição para o domingo.

Só então apareceram os líderes da temporada. Marc Márquez ficou mais de três décimos atrás de Viñales, marcou 1min47s963 no Q2 e terminou o treino em quinto. Já Dovizioso foi ainda pior, teve 1min48s137 como melhor tempo e sairá em sétimo. Entre eles, outro espanhol, Dani Pedrosa, que completou sua melhor volta em 1min48s107.

Se não teve motivos para comemorar, Márquez poderia ter vivido um sábado ainda pior. Afinal, ainda no último treino livre, pela manhã, sofreu uma forte queda ao tentar completar uma curva. Já na segunda parte do qualificatório, o espanhol da Honda voltou a ir ao solo. Ele não sofreu nenhum grave ferimento, mas não conseguiu voltar à pista para tentar melhorar sua marca.

Em meio a uma de suas temporadas mais equilibradas dos últimos tempos, a MotoGP volta à ação neste domingo para a etapa de Aragão, na Espanha, às 9 horas (de Brasília). Além de Márquez, Dovizioso e Viñales, estão na briga pelo título Rossi, com 157 pontos, e Pedrosa, com 150.