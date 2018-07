Viñales mostra força e lidera treinos livres da MotoGP na Holanda

O espanhol Maverick Viñales fechou a sexta-feira na frente no primeiro dia de treinos livres para a etapa da Holanda, a oitava da temporada de 2018 da MotoGP, no circuito de Assen. O piloto da Yamaha terminou na ponta na última sessão, ao anotar o tempo de 1min33s378.

Considerado a principal promessa da categoria, o piloto de 22 anos, que foi terceiro colocado no último campeonato, ficou um pouco à frente do italiano Andrea Iannone, da Suzuki, que marcou o tempo de 1min33s499.

Líder do campeonato, o espanhol Marc Márquez, da Honda, tinha feito o melhor tempo na primeira sessão dos treinos livres, mas não manteve o rendimento e ficou em oitavo no final do dia. Ele marcou o tempo de 1min34s041. Ele começou a sessão na ponta e com folga, mas foi superado por Andrea Dovizioso e perdeu força no final.

Em terceiro chegou o italiano Danilo Petrucci, com o tempo de 1min33s764, um pouco à frente do seu compatriota Valentino Rossi. Os treinos foram marcados por tempo seco e quente. A sensação térmica na pista era de 40 graus.

Na sequência dos melhores tempos do dia, completando os 10 primeiros lugares, aparecem o britânico Cal Crutchlow (Honda), o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), os espanhóis Jorge Lorenzo (Ducati), Marc Márquez (Honda) e Alex Rins (Honda) e o francês Johann Zarco (Yamaha)

Os pilotos da MotoGP voltam à pista em Assen no sábado para mais um treino livre. A partir das 9h10 (horário de Brasília), acontecerá o treino classificatório. A largada da etapa da Holanda está marcada para domingo, às 9 horas.