Vitaly Petrov renova contrato com Renault por duas temporadas

A Renault anunciou nesta quarta-feira a manutenção de Vitaly Petrov como piloto da equipe para as próximas duas temporadas. Assim, o russo será o companheiro do polonês Robert Kubica. "Estou muito feliz em continuar com a equipe e orgulhoso de estar representando a Lotus Renault GP nas temporadas 2011 e 2012", disse Petrov.

O piloto russo estreou na Fórmula em 2010."Aprendi muito sobre o esporte, os circuitos e os carros neste ano. Isso vai me ajudar a melhorar ainda mais no futuro. Estou muito animado em trabalhar com esta grande equipe, mais uma vez, e estou confiante que vou corresponder", afirmou.

Eric Boullier, chefe da equipe Renault, exaltou a renovação do contrato de Petrov. "Estamos muito felizes de confirmar que Vitaly vai ficar conosco em 2011 e 2012, a fim de que tanto ele quanto a equipe possa construir uma campanha promissora. A equipe inteira está trabalhando ao longo dos últimos meses para melhorar a nossa competitividade", disse.

Petrov terminou a temporada de 2010 na 13ª colocação no Mundial de Pilotos, com 27 pontos. Seu melhor resultado foi o quinto lugar no GP da Hungria. Na última corrida do campeonato, em Abu Dabi, ele segurou o espanhol Fernando Alonso durante quase toda a prova e evitou que o espanhol faturasse o título, que foi conquistado pelo alemão Sebastian Vettel.